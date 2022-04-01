9 yıl önceki paylaşımı nedeniyle Demirtaş hakkında iddianame hazırlandı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yeni bir iddianame hazırlandı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından 23 Mart 2022 tarihinde Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamede Demirtaş'a “örgüt propagandası yapma” suçlaması yöneltildi.

28 sayfalık iddianamede 2013 yılında atılan bir tweet suç konusu yapıldı. İddia edilen suça dair “Yapılan ihbar ardından 9 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen kolluk tutanağında ‘Selahattin Demirtaş’ rumuzlu şüphelinin kullanımında olan Twitter hesabından, 13 Eylül 2021 tarihli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Araştırma raporuda tespiti yapılan 16 Kasım 2013 tarihinde ‘Biji Serok Apo’ şeklinde paylaşımda bulunduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.



Demirtaş hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamenin henüz Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmediği öğrenildi.