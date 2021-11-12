Başak Demirtaş: Az önce cezaevinde ‘cumhurbaşkanımız’ ile görüştüm

Başak Demirtaş eşi Selahattin Demirtaş ile görüşmesine ait bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. 

Haber Merkezi

Başak Demirtaş, 5 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eşi eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşmesine ait bir fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Az önce cezaevinde 'cumhurbaşkanımız' ile görüştüm. Çok moralliydi, herkese selam söyledi" notuyla paylaştı.

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