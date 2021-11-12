Başak Demirtaş: Az önce cezaevinde ‘cumhurbaşkanımız’ ile görüştüm

Başak Demirtaş, 5 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eşi eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşmesine ait bir fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Az önce cezaevinde 'cumhurbaşkanımız' ile görüştüm. Çok moralliydi, herkese selam söyledi" notuyla paylaştı.
Az önce cezaevinde “cumhurbaşkanımız" ile görüştüm.— Başak Demirtaş (@Basak__Demirtas) November 12, 2021
Çok moralliydi, herkese selam söyledi.
Bizim cumhurbaşkanımızın
Ne yüzünde kibir var,
Ne de gözlerinde kin.
"Geçecek bugünler" dedi.
"Her yere umut tohumları ekin." pic.twitter.com/OzWg4bWo9T