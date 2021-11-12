Başak Demirtaş: Az önce cezaevinde ‘cumhurbaşkanımız’ ile görüştüm

Az önce cezaevinde “cumhurbaşkanımız" ile görüştüm.

Çok moralliydi, herkese selam söyledi.

Bizim cumhurbaşkanımızın

Ne yüzünde kibir var,

Ne de gözlerinde kin.

"Geçecek bugünler" dedi.

"Her yere umut tohumları ekin." pic.twitter.com/OzWg4bWo9T