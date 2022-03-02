Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz'un akıl sağlığına ilişkin karar açıklandı

Can Göktuğ Boz adlı saldırgan 9 Kasım 2021 günü samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i katletmişti.

Sabah'ta yer alan habere göre, Boz'un akıl sağlığıyla ilgili Adli Tıp Gözlem İhtisas Dairesi ilk incelemesinde "akıl sağlığı yerinde" dedi. Bu tespitin ardından Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu'ndan ise nihai karar geldi. Kurul, "Yaptığı işin farkında. Ceza sorumluluğunu etkileyecek psikopatoloji saptanmadı" değerlendirmesi yaptı.

Cezai sorumluluğunu ortadan kaldıracak veya azaltacak derecede herhangi bir akıl hastalığı, zeka geriliği saptanmadığı vurgulanan raporda, sanığın bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu kaydedildi.