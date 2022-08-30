Barzani'den Irak'taki taraflara çağrı: 'Erbil'e gelerek ciddi diyalog başlatın'

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak’ın başkenti Bağdat'taki olayları "derin endişeyle" takip ettiklerini belirterek tarafları Erbil'e gelerek "ciddi bir diyalog" başlatmaya çağırdı.

Barzani yaptığı yazılı açıklamada "Kürdistan Bölgesi'nin her zaman olduğu gibi Iraklı taraflar arasında çözüme ve mutabakatın sağlanmasına yardımcı olacağını bir kez daha teyit ediyoruz. Bu nedenle ilgili tüm Irak güçlerini ve taraflarını bir kez daha Erbil'e gelip burada bir araya gelerek ciddi bir diyalog başlatmaya çağırıyoruz" dedi.







