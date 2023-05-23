Barzani'den Erdoğan'a tebrik ve destek telefonu

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak AKP'nin 14 Mayıs seçimlerinde aldığı oylardan dolayı tebrik etti ve ikinci tur için başarı diledi.

Irak Kürdistanı Bölgesel Yönetimi'nin resmi sitesinde yayınlanan bilgiye göre Erdoğan'ı arayan Barzani, seçimlerdeki başarılarından dolayı tebrik etti. Yapılan seçimlerde katılımın yüksek olmasından ve demokrasi adına yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Barzani, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere dair "Erdoğan'ın zaferle çıkacağına dair olan iyimserliğini" de dile getirdi.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin tebrik ve başarı telefonuna karşılık olarak Erdoğan'ın ve AKP'nin tebrik mesajına dair duydukları memnuniyetini dile getirdiği, cevaben de Türkiye'nin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri daha da geliştirmeye istekli olduklarına dair mesaj ilettiği kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında yer alıyor.