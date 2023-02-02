Barutçu Tekstil işçilerine destek ziyareti

Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet yürüten Barutçu Tekstil'de sendika üyeliği bahanesiyle işten atılan kadın işçiler, patronun "amonyaklı saldırısı"na rağmen kararlı mücadelelerini sürdürüyor.

Öz-İplik İş Sendikası'nda örgütlenmeye başlayan işçiler, patronun kendilerini işten çıkarmasının ardından fabrika önünde direnişe geçerek mahkeme sürecinde de aktif mücadeleye devam ediyorlar.

İşçiler hakları için direnirken patron tarafının da saldırılarına maruz kalıyorlar. İki gün önce işçilerin fabrika önündeki direniş alanlarına ağzı açık amonyak varilleri bulunan bir pikap bırakılması üzerine işçiler zehirlenme şüphesiyle sağlık kontrolünden geçirilmişti.

Kadın Dayanışma Komiteleri'nden işçilere ziyaret

İşçilere dönük zehirleme girişimi kamuoyunda büyük tepki çekerken Bursa'daki Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK) de işçileri ziyaret ederek dayanışma duygularını iletti.

Yaşadıklarını anlatan 9 kadın işçi, patronun yıldırma çabalarına boyun eğmeyeceklerini vurguladı. İşçilerden birinin o sırada fabrika önünde bulunan 4 yaşındaki torununun dahi zehirlenme tehlikesi atlattığını hatırlatan Barutçu Tekstil işçileri haklarını alana kadar direneceklerini söylediler.

İşçileri ziyaret eden Kadın Dayanışma Komiteleri üyeleri de "Başta şu an fabrikalarda çalışan arkadaşlarımız olmak üzere, Bursalı işçilerin ve KDK üyelerinin selamlarını getirdik" diyerek direnen işçilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladılar.