Bartın'daki maden katliamında yeni gelişme: İfade alma işlemleri başladı

Bartın’ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait kömür madeninde 14 Ekim’de yaşanan grizu patlamasında 41 madenci yaşamını yitirdi. Madendeki faciayı soruşturmak üzere 6 savcı görevlendirildi.

Kolluk güçleri, soruşturma kapsamında, madende hayatını kaybedenlerin aileleri ve madende görevli kişilerin ifadelerini almaya başladı. Madenci ailelerine 17 soru sorulduğu öğrenildi. Bu kapsamda, madende yaşamını yitiren Soner Ak’ın eşi ve annesinin ifadesi dün alındı ve madendeki duruma ilişkin sorular soruldu.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, dosyaya “2022/6963” soruşturma numarasını verdiği öğrenildi. (ANKA)