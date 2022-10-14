Bartın'da madenci yakınlarının ocak ve hastane önünde bekleyişi sürüyor

Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan madenciler Bartın Devlet Hastanesi’ne götürülüyor. Madenci ailelerinin yakınları da hastane önünde beklemeye başladı.
Bartın’ın Amasra ilçesinde TTK’ya ait maden ocağında yaşanan patlamanın ardından yetkililer 49 ila 87 arasında işçinin yer altında olduğu yönünde açıklama yaptı.
Kazada yaralanan, çıkarılan, kurtarılan maden işçileri Bartın Devlet Hastanesi’ne ambulanslarla götürülmeye başlandı. Madenci aileleri de ocak girişinde ve hastane önünde bekliyor.