Bartın'da hayatını kaybeden madencilerin kimlikleri belli oldu

Bartın Amasra'daki maden patlamasında hayatını kaybeden işçilerin kimlikleri belli oldu.

Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amasra'daki maden patlamasında hayatını kaybeden işçilerin kimliklerini açıkladı.

Buna göre kaybettiğimiz madencilerin isimleri şöyle:

"Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaban, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayip Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Rasim Bulut, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik,Gürdal Serenli, Burhan Altun, Emrah Kaya, Rıdvan Ayyıldız."

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