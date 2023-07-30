Bartın'da denizde kaybolan 20 yaşındaki gencin cesedine ulaşıldı

Bartın'da dalgalara kapılarak denizde kaybolan 20 yaşındaki Muhammet Emin Çapkın'ın cesedi bulundu.

İnkumu ve Güzelcehisar sahili arasındaki Pilavkum koyunda denize giren ve gözden kaybolan Muhammet Emin Çapkın'ı arama çalışmaları üçüncü gününde devam etti.

Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot ve dalgıçlar tarafından sürdürülen arama çalışmalarında, Çapkın'ın cesedi denize girdiği yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta su yüzeyinde görüldü. Dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan Çapkın'ın cesedi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)