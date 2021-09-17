Bartın'da demir çelik fabrikasında patlama: 5 yaralı

Bartın Kurtköy'deki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Mescier demir-çelik fabrikasının üretim tesisinde yer alan ark ocağında saat 07.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, büyük bir gürültüye neden olan patlamada, kazanın etrafında çalışan 5 kişi yaralandı. Patlama sonrası fabrikaya sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı 5 işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.