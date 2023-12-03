Bartın’da iş cinayeti: Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

Bartın’ın Amasra İlçesinde saat 12.00 sıralarında Amasra ilçesi Kum Mahallesi’ndeki bir otelde meydana gelen iş cinayetinde, 5 katlı otelin çatısında babası Ali Yeşilbal ile tamir işi yapan 35 yaşındaki Hüseyin Yeşilbal, dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü.
Oğlunun çatıdan düştüğünü gören Baba Yeşilbal, sağlık ekiplerine haber verdi.
DHA'nın haberine göre, Hüseyin Yeşilbal’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Birlikte çalıştığı babası gözyaşlarına boğuldu. Cenaze, Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken iş cinayetiyle ilgili soruşturma başlatıldı.