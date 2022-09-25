Bartın'da iş cinayeti: Baraj inşaatından düşen işçi yaşamını yitirdi

Bartın’ın Ulus ilçesindeki baraj inşaatından düşerek ağır yaralanan 35 yaşındaki Kadir Akın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
DHA'nın haberine göre; geçtiğimiz cuma günü Eldeş köyünde yapımı devam eden baraj inşaatında meydana gelen olayda, inşaatta çalışan Akın dengesini kaybederek 10 metreden beton zemine düştü.
Diğer işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bartın Devlet Hastanesi'ne götürülen Akın, yoğun bakımda hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.