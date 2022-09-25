Temizlik işçisi elektrik akımına kapıldı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir temizlik firmasında çalışan işçi, binanın camlarını temizlerken elindeki fırça sapını bina önünden geçen elektrik tellerine değdirdi. Olay sonrası işçi elektrik akımına kapıldı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. İşçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olaya ilişkin görüntülerde, işçinin camları silmesi, elindeki fırça sapını kaldırması sonrasında akıma kapılması, akımın oluşturduğu alevlenme, işçinin yere yığılması ve çevredekilerin yardıma gelmesi yer aldı.
İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. (İHA)