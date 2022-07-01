Bartın'da 56 köpeğin öldüğü ruhsatsız barınak yıkıldı

Bartın'ın Okçular köyünde sahipsiz köpeklerin bulunduğu barınaklar sel suyuyla dolmuştu. 300 köpek güvenli bölgeye alınarak Bartın Hayvan Barınağı’na götürülürken 22'si yavru olmak üzere 56 köpek ise ölmüştü.
Barınağın sahibi Sevim Arkan’a 434 bin lira para cezası kesilmişti. Arkan jandarmadaki işlemlerinin ardından Bartın Adliyesi'ne sevk edildi. Hakkında işlem başlatılan Arkan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sevim Arkan'a ait ruhsatsız hayvan barınağı bugün ekipler tarafından yıkıldı. (İHA)