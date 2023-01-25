Barselona'da binlerce sağlık çalışanı, taksi şoförü ve öğretmen greve çıktı

İspanya'nın en büyük kentlerinden Barselona'da çok sayıda kitlesel grev düzenleniyor. Çarşamba günü binlerce taksi şoförü şehir merkezini kapatırken sağlık çalışanları ve öğretmenler de kötü çalışma koşullarını protesto etmek için miting düzenledi.

Sağlık çalışanları, Katalan parlamentosu ve bölgesel sağlık bakanlığı binalarının yakınında düzenledikleri eylemlerde maaş zammı, personel sayısının artırılması, iş yüklerinin azaltılması ve genç işçilere destek taleplerini dile getirdi.

Sağlık çalışanlarının önümüzdeki hafta da grevler düzenlemesi bekleniyor.

Aynı zamanda, binden fazla taksi şoförü, mevcut lisans verme sistemini protesto etmek ve hükümetin taksi taşımacılığına ilişkin yasal reformlar yapması talebiyle Barselona'nın merkezindeki Gran Via caddesini kapattı.

Binlerce öğretmen de yetkilileri eğitime daha fazla yatırım yapmaya çağırmak için Barselona sokaklarına döküldü.

El Pais gazetesinin haberine göre İspanya'nın ikinci büyük kentindeki grevler ve protestolara 10 bine yakın sağlık çalışanı, 5 bin 600 öğretmen ve yaklaşık 2 bin taksi şoförü katıldı.