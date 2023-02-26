Barolardan deprem bölgesinde 'fırsatçılıkla mücadele' açıklaması

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve barolar, Kahramanmaraş merkezli depremleri suistimal ederek fahiş fiyat politikası uygulamaya çalışan "fırsatçılar" ile Avukatlık Kanunu'na aykırı şekilde hasar danışmanlığı veya başka adlar altında vekaletname toplamaya çalışanlara karşı geçit verilmeyeceğini belirtildi.

TBB'nin resmi sitesinden paylaşılan 50. Baro Başkanları Toplantısı'nın sonuç bildirgesinde, deprem bölgesindeki gönüllü avukatların delillerin toplanması, tespitlerin yapılması, adaletin tecelli etmesi için çalıştığı ve yurttaşların haklarını savunmaya devam ettiği bildirildi. Bildirgede, "Cezasızlıkla mücadele kapsamında, süreçteki her türlü ihmal neticesinde meydana gelen ölüm, yaralanma ve maddi kayıplara ilişkin etkin soruşturma ile adli ve idari yargılamaların yürütülmesinin takipçisi olacağız" ifadesi kullanıldı.

Bildirgede, Adalet Bakanlığı ile diğer ilgili bakanlık ve kurumların, TBB ve barolar tarafından depremden etkilenen avukatların desteklenmesi için önerilen çözümleri acilen hayata geçirmelerinin beklendiği ifade edildi.

'TBB ve barolar ortak kampanyalar yürütecek'

TBB tarafından, bundan sonra yaşanması muhtemel felaketlere hazırlıklı olunması amacıyla uzun vadeli ve felaketlere münhasır bütçe çalışması yapılacağı kaydedilen bildirgede, şunlar paylaşıldı:

"TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu'nun (SYDF) imkanları çerçevesinde, depremden etkilenen meslektaşlarımıza sağlanan ilk aşama destek sonrası daha uzun vadeli nakdi ve ayni yardımlar için TBB ve barolar olarak canlı yayınlar da dahil olmak üzere ortak kampanyalar yürütülecektir. Ayrıca SYDF'nin gelirlerini artırmak amacıyla vekalet pullarında, yalnızca deprem bölgesindeki barolar ve meslektaşlarımızın kullanımına hasredilmek üzere 2023 sonuna kadar geçerli olacak bir artış yapılabilmesi için TBB kanun değişikliği çalışması yürütülecek ve Adalet Bakanlığı ile TBMM'yle paylaşılarak sürecin takipçisi olunacaktır."

Bildirgede, deprem riskinin bulunduğu bölgelere yönelik özel çalışmalar yürütüleceği, kentsel dönüşüme ilişkin hukuki altyapıdan kaynaklanan sorunların giderilmesi ve afet planlamalarının ivedilikle yapılmasının sağlanacağı ifade edildi.

'TBB ve barolar geçit vermeyecektir'

Afetlerde uygulanmak üzere münhasır kanuni düzenlemelere ihtiyaç bulunduğu belirtilen bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Adli süreler konusunda ilk günden itibaren yaşanan karmaşa, yurttaşların ve avukatların adalete güven duygusunu zedeleyecek düzeye ulaşmıştır. Bir daha benzer durumların yaşanmaması için felaket dönemlerinde doğrudan uygulamaya girecek hukuki ve cezai mekanizmaları düzenleyecek kanun çalışmaları yapılacak, yasalaşması için ısrarcı şekilde takipçisi olunacaktır.

Halkımızın eşsiz dayanışma ve birlik duygusunu bir kez daha ortaya çıkaran deprem felaketini suistimal ederek fahiş fiyat politikası uygulamaya çalışan fırsatçılar ile Avukatlık Kanunu'na aykırı olarak hasar danışmanlık veya başka adlar altında vekaletname toplamaya çalışanlara karşı TBB ve barolar geçit vermeyecek, yurttaşlarımızın mağdur edilmemesi için her türlü tedbir alınacaktır." (AA)