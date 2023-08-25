Barolar Birliği'nden Barış Pehlivan açıklaması: 'Özgürlük hakkı ihlal ediliyor'

Gazeteci Barış Pehlivan kaleme aldığı bir yazı nedeniyle hakkında açılan dava sonucu sekiz ay hapis cezası aldı ve beşinci defa cezaevine girdi. Denetimli serbestlik hakkından yararlanmak için yaptığı başvurusu reddedilen Pehlivan hakkındaki kararın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Türkiye Barolar Birliği bir açıklama yayımladı.

''Örtülü af'' olarak da bilinen yeni infaz düzenlemesinin geçici 10. maddesine atıf yapılan açıklamada, Pehlivan'ın denetim serbestlik hakkında faydalanması gerektiği vurgulandı.

Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Öncelikle belirtmek gerekir ki, yasama faaliyetlerinin gayesi kamu yararını gerçekleştirmektir. Bu sebeple, kanun koyucunun kuralları günün değişen koşullarına göre değiştirmesi veya bunların bazılarını kaldırması, kamu yararını gerçekleştirme amacına matuftur. Aksi öngörülmediği sürece yeni düzenlemelerin derhal yürürlüğe girmesi ve yeni hukuki sonuçlar doğurması, kamu yararının gereğidir. Hukuki tartışmaların da bu temel unsurlar üzerinden yürütülmesi gerekir.

Bu kapsamda, 5275 Sayılı Kanun’un Geçici 10. maddesinde belirtilen şartları taşıyan bir kişi hakkında denetimli serbestlik tedbirinin aynı Kanunun 105/A-7 maddesi gerekçe gösterilerek uygulanmamasının, kanun koyucunun iradesine ve hukuka aykırı olacağı gibi kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının da ihlali anlamına geleceği yönündeki değerlendirmemizi ilgililerin ve kamuoyunun dikkatine sunarız.''

'Zengin olsaydım, dalkavuk olsaydım içeride olmazdım'

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, kaldığı Silivri Açık Cezaevi’nden yayımladığı yeni yazısında eski mahkumiyetini anlattı.

2011'de yargılandığı davadan 6 yıl sonra beraat ettiğini, bilirkişi raporlarına göre bilgisayarına uzaktan virüsle bazı belgeler yüklendiği ve evine gizlice girildiğini anlatan Pehlivan, Covid-19 izinlisi hükümlülerin tekrar cezaevine girmesini engelleyen yasadan muaf tutulmasına bir kez daha tepki gösterdi. Pehlivan, şunları kaydetti:

''Kendi çıkardığı yasaya sahip çıkmayanlar ve arkasında durmayanlar var. Ben de yıllardır bilirkişi raporlarıyla ve bilimsel mütalaalarla aslında devletin yapması gerekeni üstleniyorum.

12 yıl önce evime kimin girdiğini halen bilmiyorum. Bildiğim; siyah kölelerin yargılandığı bir düzen bu. Beyaz olsaydım, zengin olsaydım, dalkavuk olsaydım içeride olmazdım.”