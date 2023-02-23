Barlas 'sorumluyu' buldu: 'Halkı depreme dayanıksız binalarda yaşamaya mahkûm eden muhalifler'

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Maraş merkezli depremlerde yıkımlar için 22 yıldır iktidarda olan AKP'yi değil, "halkı depreme dayanıksız binalarda yaşamaya mahkûm eden, onları enkaz altında kalmasına neden olan muhalifler" diyerek muhalefeti ve AKP yandaşı olmayan medyayı hedef gösterdi.

Yandaş yazar Barlas, "Halkı depreme dayanıksız binalarda yaşamaya mahkûm eden, onları enkaz altında kalmasına neden olan muhalifler bu felaketten ne kadar sorumluysa bu yargı kararlarına jet hızıyla imza atan mahkemeler de o kadar sorumludur. 'Biz karar veririz, sonuçları bizi ilgilendirmez' diyerek sorumluluktan kurtulamazlar" iddiasında bulundu.

Kendisine bakmadı, yandaş olmayanları suçladı

Barlas yazısında şunları kaydetti:

"Muhalif medyaya gelince... Bugün asrın felaketi konusunda tüm sorumluluğu iktidara yükleyen bazı medya kuruluşları, depreme dayanıksız mahallelerdeki kentsel dönüşüme her zaman takoz koymuşlar. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi başta olmak üzere birer birer o haberleri silmeye çalıştıklarını duyuyorum. Allah'tan ekran görüntüleri alınmış. Yazık, gerçekten çok yazık. Ben burada yargıya da birkaç şey söylemek istiyorum. Yargının kentsel dönüşüm davalarında "kamu yararı" meselesini yanlış yorumladığını düşünüyorum. Halkı depreme dayanıksız binalarda yaşamaya mahkûm eden, onları enkaz altında kalmasına neden olan muhalifler bu felaketten ne kadar sorumluysa bu yargı kararlarına jet hızıyla imza atan mahkemeler de o kadar sorumludur. "Biz karar veririz, sonuçları bizi ilgilendirmez" diyerek sorumluluktan kurtulamazlar."