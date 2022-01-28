Barlas endişeli: Cumhur İttifakı'nın güçlendirilmesi şarttır

Hükümete yakın yandaş Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas, “Erdoğan mutlaka seçilmeli” başlıklı yazısında, Cumhur İttifakı’na uyarılarda bulundu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kafasında Kanal İstanbul başta olmak üzere projeler olduğunu söyleyen Barlas, muhalefeti ABD'yle işbirliği yapmakla suçladı.
'Seçimler yaklaştıkça Cumhur İttifakı'nın güçlendirilmesi şarttır'
“Böyle bir kargaşa ortamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçtirmek milli bir görevdir” iddiasında bulunan Barlas, yazısını şöyle sürdürdü: