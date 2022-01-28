Barlas endişeli: Cumhur İttifakı'nın güçlendirilmesi şarttır

Hükümete yakın yandaş Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas, “Erdoğan mutlaka seçilmeli” başlıklı yazısında, Cumhur İttifakı’na uyarılarda bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kafasında Kanal İstanbul başta olmak üzere projeler olduğunu söyleyen Barlas, muhalefeti ABD'yle işbirliği yapmakla suçladı.

'Seçimler yaklaştıkça Cumhur İttifakı'nın güçlendirilmesi şarttır'

“Böyle bir kargaşa ortamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçtirmek milli bir görevdir” iddiasında bulunan Barlas, yazısını şöyle sürdürdü:

“Eğer Türkiye'yi kararsızlıklara, beceriksizliklere ve küfürbazlıklara terk etmek istiyorsak ortada bol aday var.

Bu arada bir şey vurgulamak istiyorum.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP kadroları, en az AK Partililer kadar bu konuda bilinç sahibi.

Seçimler yaklaştıkça Cumhur İttifakı'nın güçlendirilmesi şarttır.

2023 sonrası kayıp bir Türkiye istemiyorsak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesi için elimizden geleni yapmalıyız.”