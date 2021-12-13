'Barıştığı' eşini bir gün sonra tüfekle öldürdü

Olay, saat 21.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da yaşayan Ömer S. (27) bir süredir ayrı yaşadığı evli olduğu Nazik S. (28) isimli kadını barışmalarından bir gün sonra pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Ömer S. cinayetin ardından sağlık ekiplerini ve polisi arayarak evli olduğu kadını vurduğunu söyledi.

Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının öldüğünü belirledi. Cinayet şüphelisi erkek ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Evde yapılan incelemelerinin ardından Nazik S.’nin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (İHA)