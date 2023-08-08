Barış Yarkadaş: Akşener masayı tekmeleyecek

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı konuşma için partinin sözcüsü Kürşad Zorlu, "Türk siyasetinde tarihi bir başlangıç olacak" demişti. Akşener'in o konuşmasının içeriği kulislere sızdı.

Akşener 6'lı masada cumhurbaşkanı adayı belirleme krizinin patlak vermesi üzerine çok sert sözler kullanarak masadan geçici olarak ayrılmış, seçimlerin ardından ise "CHP'den 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığı" dediği yine sert çıkışlar yapmıştı.

İYİP'lilerle görüştüğünü belirten gazeteci Barış Yarkadaş, partililerden aldığını belirttiği yanıtları tv100 canlı yayınında paylaşıp Akşener'in yapacağı öne sürülen konuşmaya ilişkin şunları aktardı:

'Adeta masayı tekmeleyecek'

"Akşener, önümüzdeki günlerde 6'lı masa ya da Milet İttifakı olarak bilinen ve yerel seçimde yeniden bir araya gelip ortak çalışma yapması yönünde beklentiyi karşılamayacak ve adeta masayı tekmeleyecek. Bugün bir grup İYİ Partili ile buluştum. Bir kısmı Meral Hanım'ın ve partinin genel merkezinin yerel seçimde CHP ile işbirliği yapmama tavrına anlam veremediklerini, milletvekili toplantısında buna itiraz eden birkaç kişinin susturulmasının da anlamsız olduğunu ifade ettiler.

'Sert bir konuşma hazırladı, CHP çağrısı yapacak'

Meral Hanım ne açıklayacak diye sordum. Söyledikleri aynen şu: 'Meral Hanım, 26 Ağustos için sert bir konuşma hazırladı, çerçevesini hemen hemen çizdi. Seçim değerlendirmesini yapacak. CHP'den alınan ve İYİ Parti'nin seçime girme mevzusunu sağlanan 15 milletvekili olayını bir daha tartışmaya açılmamak üzere net bir dille ifade edecek. Her yerde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini ifade edecek.'

İYİ Partili kaynaklarımın ifadesine göre en önemlisi 26 Ağustos günü partililere, 'Eğer ben bir gün bu partinin başından gitsem bile CHP ile hiçbir şekilde ittifak yapmayacaksınız' çağrısı yapacak. Bunu ben 4 ayrı kişiyle konuştum."