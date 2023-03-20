Barış Terkoğlu'ndan 'sarıklı amiral' yazısı: İfşa eden yarbay cezalandırılıyor

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü yazısında, bir cemaat evinde cübbe ve sarığıyla görüntülenen Tuğamiral Mehmet Sarı'nın ifşası sonrası yaşanan sürece değindi.

Terkoğlu, Sarı'nın hakkındaki disiplin soruşturması bitmeden emekli edildiğini belirterek, "Meğer, devlet, sarıklı-cübbeli amirali bırakmış, "Kimliği nasıl deşifre oldu?"nun peşine düşmüş. Hatta FETÖ’nün hedefindeki Atatürkçü bir asker bu nedenle açığa alınmış, yargılanıyor" diye yazdı.

Yaşananların ardından TSK’de "Kim deşifre etti?" soruşturması başladığını aktaran Terkoğlu, "Bu hesap üzerinden bilgisayara bağlananlar sorgulanarak, TCG Kınalıada Gemisi Komutanı Yarbay F.K. ismi tespit edildi. Suçlamaya göre, Yarbay F.K., sarıklı amiral medyaya düştükten sonra, söz konusu ismin Mehmet Sarı olduğunu görmüş, TSK sistemindeki fotoğrafını sınıfının Whatsapp grubunda paylaşmıştı. Oradan biri de sosyal medyaya sızdırmıştı" dedi.

Soruşturma kapsamında Yarbay F.K.'nin Karadeniz’de katılacağı kritik tatbikat öncesinde görevinden alındığını söyleyen Terkoğlu, kendisine idari ceza verildiğini ve pasif bir göreve atandığını belirtti.

Yarbay F.K.'nin, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Gülen Cemaatiyle mücadele için kurulan bir şubede çalıştığını kaydeden Terkoğlu, o sırada firardaki Cemaatçi eski askerler tarafından sosyal medyada hedef alınıp tehdit edildiğini yazdı.

'Sarıklı amiral'in sonrasında Yarbay F.K.'yi savcılığa şikayet ettiğini aktaran Terkoğlu, "Sarıklı amiral Mehmet Sarı, fotoğrafının, Yunanca hesaplarda yayınlanmış olmasını gerekçe göstererek, Yarbay F.K.’nın, casusluktan yargılanmasını talep etmişti. Yetmemiş, halkı kin ve düşmanlığa tahrikle suçlamıştı. Neyse ki Foça'daki savcılık, sadece "emre itaatsizlikte ısrar" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek" suçundan iddianame yazdı. F.K açığa alındı. Mahkeme sonucuna göre, askerlikten de atılması gündemde" diye yazdı.

Terkoğlu, şöyle devam etti:

"Peki bütün bu soruşturma yargılama sürecinde neler oldu derseniz…

Sarıklı amiralin haberi 25 Mart 2021’de Veryansın sitesinde yayınlandı. MSB uzun süre sessiz kaldı. Ta ki Cumhurbaşkanı 5 Nisan 2021’de konuşana kadar. Sonrasında hakkında disiplin soruşturması başladı. Ancak sonuçlandırılmadan emekli edildi. Bu soruşturma sırasında, Sarıklı Amiral’in 1987’de, askeri okuldayken, Fethullahçılar soruşturmasında da olduğu, ancak ceza almadığı anlaşıldı. Sarıklı amiral, bugün, Nurculuğun Kurdoğlu Grubu’ndan olduğunu söylüyordu.

Emeklilikten sonra, Pakistan’a yapılan 2. MİLGEM gemisinin denize indiriliş töreninde görüldü. Devlete iş yapan özel bir firma ile çalışıyordu. Resmi görevli gibi itibar görüyordu.

Nihayetinde Nurcu sarıklı amiral, emekli edilip yoluna devam ederken, Atatürkçü-FETÖ karşıtı Yarbay F.K., onu deşifre ettiği iddiasıyla cezalandırılıyor.

Şimdi bu tabloya bakıp söyleyin. Mustafa Kemal’in ordusunu “Nur Ordusu”na çevirmek istiyorlar! Said Nursi’nin "kehanet"lerine dayanarak, yıllardır "sarıklı bir asker" bekliyorlar. Nurcu tarikatlar, AKP’yi desteklemesin de ne yapsın!

Biliyoruz diyoruz ama unutuyoruz. Dünyayı anlamak bir sebebin peşinden koşmaktır."