Barış Terkoğlu TCDD'ye seslendi: Tren oradaysa yolsuzluk belgeleri çırılçıplak burada

Barış Terkoğlu Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan köşe yazısında, Siemens Türkiye'nin Kolin'e, TCDD yetkililerine rüşvet dağıtması için fazla ödeme yaptığına dair bir yazı kaleme aldı. Terkoğlu, TCDD'ye seslendiği yazısında "Tren oradaysa belgeler, bilgiler çırılçıplak burada. Şimdi sıra sizde..." dedi.

Siemens Türkiye ile iki eski çalışanı arasındaki iş davasında gizlilik kararı verildi. Karar, Siemens’in talebiyle, TCDD’nin zarar görebileceği beyanlar nedeniyle alındı. Siemens’in YHT ihalesiyle ilgili iç soruşturma raporunu ortaya çıkaran Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu, soruşturmanın Siemens’in, Kolin ile kurduğu ortaklıktaki rüşvet ihbarı nedeniyle yapıldığının belirtti. İhbarda ise “Siemens Türkiye’nin, alt tedarikçi Kolin’e, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yetkililerine rüşvet dağıtması için fazla ödeme yaptığı...” ifadeleri yer almıştı.

İddiayı inceleyen Siemens soruşturmacıları, rüşvet iddialarını belgeleyemedi. Ancak Siemens’in Kolin’e yaptığı ödemeleri tutarsız buldu. “Siemens, Kolin’e, işini yapmamasına rağmen, neredeyse tüm sözleşme tutarında ödeme yaptı” tespitinin yapıldığı soruşturmanın ardından, Siemens sözleşmeyi feshetti. Kolin’den ödemelerini geri almak için Uluslararası Tahkim Mahkemesi’ne başvurdu. Bu arada, rapor sayesinde, Siemens’in, Kolin’i “yüksek riskli şirket” olarak tanımladığı anlaşıldı.

Terkoğlu 'Hadi şimdi sıra sizde' başlıklı köşe yazısında şunları söyledi:

"Siemens’in soruşturma raporunu açıyorum. İhaleler hakkında bilgiler ediniyorum. Bazılarında yerel ortak şartı olduğu halde YHT ihalesinde böyle bir şart yok. Yani Siemens tek başına yapabilir. Buna rağmen nedense Kolin’i ortak seçmiş. Nitekim Siemens soruşturmacıları da özetle “Kolin’e ne gerek vardı” sonucuna varmış.

Dahası, sözleşmeye göre bütün trenleri, donanımıyla Siemens getiriyor. Kolin, sadece servis gibi hizmetlerde destek sağlıyor. Hadi gerçekten, her şeyi dört dörtlük yaptı diyelim. Siemens soruşturmacıları, işçi ücretlerinin bile fazla yazıldığını anlatıyor: Kolin, işçi maliyetlerinde indirim yaptıktan sonra bile, verdiği rakam, tahmin edilenden bir buçuk milyon Avro fazla.

Siemens’in, iş karşılığı Kolin’e vereceği para, 9 milyon 600 bin Avro’yu buluyor. Trenler geldikçe bu rakam parça parça verilmiş. Soruşturma raporu diyor ki Siemens bu paraları ödedi ama karşılığında bir iş yapıldığını göremedi: Sözleşmenin yüzde 86’sı olan beş ödemeden sonra bile, Kolin’den alınan hizmete ilişkin bir proje planı yoktu. Hatta Aralık 2019’da başlayıp Mart 2021’de bitecek inşaat sahasında hiçbir Kolin çalışanı yoktu.

Siemens, hakkındaki altı ayrı yolsuzluk iddiası nedeniyle Kolin’i, “yüksek riskli şirket” olarak tanımlıyormuş. Buna rağmen birlikte ortaklık kurmuş. Soruşturma raporu her şeyi özetleyen şu ifadeleri kullanıyor: Kolin’e hiçbir iş yapmadan milyonlarca Avro ödendi. (…) Bu yaşananlar, Türkiye’de birçok yolsuzluk soruşturmasıyla açıkça bağlantılıydı.

Siemens’in Kolin ile sözleşmesini feshedip ödediklerini geri istemesi de soruşturma raporu tavsiyesi: Siemens Türkiye hukuk birimiyle, Kolin’den ödenen paranın tahsilatı için işbirliği önerilmektedir.

Siemens’in kendisi diyor ki: Rüşvetle ilgili bir belge bulamadık. Ama hiç gerek yokken TCDD ihalesinde Kolin’le ortak olmuşuz. İş yapmadığı halde milyonlarca Avro ödemişiz. Bunun Kolin hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla bir ilgisi var.

Peki TCDD ne diyor: Bizimle ilgisi yok.

Haliyle ben de “Emin misiniz” diyorum!

Peki ne öneriyorum?

TCDD bir kamu şirketi. Hepimizin parasını harcıyor. Meseleyi bilmiyorsa dahi öğreneceği bir yer var. Siemens ile sözleşme imzalayan çalışanları arasındaki mahkeme. Zaten eski çalışanlar, “TCDD bunları öğrensin” diye talep ediyor. Öyleyse TCDD, hemen gidip mahkemeye başvurmalı, kamu adına hukuki sürece dahil olmalı. Eğer bulamazlarsa adres de vereyim: Biri İstanbul Anadolu 23. İş Mahkemesi’nde 2021/638 esas sayılı, öbürü İstanbul Anadolu 16. İş Mahkemesi’nde 2021/677 esas sayılı dosya.

Tren oradaysa belgeler, bilgiler çırılçıplak burada. Şimdi sıra sizde..."