'TCDD YHT'de çekmeyen internete para ödüyor'

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, 'Yüksek Hızlı Tren'lerdeki (YHT) kablosuz internet bağlantısının YHT ağının çok büyük bir bölümünde çalışmadığını belirterek, konuya ilişkin Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

Önergeye ilişkin konuşan Ünsal, Yüksek Hızlı Trenlerde Wi-fi bağlantısı göründüğünü ancak internet olmadığını söyledi.

Birgün'ün aktardığına göre Ünsal "Modeme bağlanıyorsunuz ama internete girilemiyor. Çünkü hat boyunca gerekli olan altyapı yatırımı yapılmamış, baz istasyonları kurulmamış ya da entegre edilmemiş durumda" ifadelerini kullanan Ünsal, "TCDD, internet servis sağlayıcısı olan şirkete, olmayan internet hizmeti için ciddi paralar ödüyor" dedi.

Ünsal, şöyle devam etti:

"Hizmeti sağlayamayan şirket, tren hattı boyunca yapması gereken altyapı yatırımını yıllardır yapmıyor ve 2022 yılında bile YHT’de internete erişim sağlanamıyor. YHT’lerde İnternet servis sağlayıcısı olduğu belirtilen Türk Telekom’un çektiği yerde internet çekiyor, çekmediği yerde çekmiyor ve çoğunlukla da çekmiyor. Bu trenin nereden geçeceği belli değil mi? Rayların yanına baz istasyonu kurmazsan hangi hakla servis sağlayıcısı oluyorsun? Türk Telekom bu işi ihaleyle mi aldı belli değil, ihale şartları nedir belli değil. Türk Telekom’un tek görevi tüm hatlarda kesintisiz bir internet bağlantısı sağlamaktır. Sen bu görevi yerine getiremiyorsan TCDD sana ne için para ödüyor? TCDD bu konuda şirkete ‘İnternet hizmetini sağlayamıyorsunuz, yerine getiremediğiniz yükümlülükler nedeniyle sözleşmeyi feshediyorum’ diyemiyor. Hatlarda ne telefon doğru düzgün çekiyor ne de wifi hizmeti çalışıyor. Örneğin, ilk YHT hattı olarak 13 yıl önce hizmete giren Ankara-Eskişehir hattında tam 13 yıldır bu eksiklik devam ediyor. AKP’nin arpalığı haline gelen iki şirket, Türk Telekom ve TCDD, ‘al gülüm, ver gülüm’ hesabıyla oturmuşlar birbirlerini besliyorlar. Olan yine halkın vergilerine oluyor. Çok nadir olarak internetin çektiği yerlerden bağlanmayı başardıysanız da muhalif basına erişimin engellendiğini görüyorsunuz. Nereden bakarsanız bakın bu durumun izahı yoktur. Biz de soru önergesine gelen cevabı bekleyeceğiz ve bu işin peşini bırakmayacağız. Ortada kamunun zarara uğratıldığı bir durum varsa bunun hesabını da sonuna kadar soracağız."