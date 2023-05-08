Barış Terkoğlu: Hulusi Akar'ın kızı Hacettepe Tıp'a usulsüz girdi, devlet de kabul ediyor

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Milli Savunma Bakanı ve AKP Kayseri milletvekili adayı Hulusi Akar'ın kızının usulsüz bir şekilde Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdiğini yazdı. Usulsüzlüğe karşı şikayette bulunan olduğunu ama olayın 'zamanaşımına' uğradığını öne sürdü.

Terkoğlu yazısında "Yıllardır başta TSK olmak üzere, sınavlardaki usulsüzlükleri tartışıyoruz. Öyle ki AKP’nin bu seçimdeki vaatlerinden biri de bu hataların son bulması. Ancak önümüzdeki dönemin Kayseri milletvekilinin kızının, sınavlarda ancak derece yapanların girebildiği Hacettepe Tıp Fakültesi’nde hak etmeden okuduğu, daha da önemlisi “bile bile lades” dendiği devlet tarafından kabul ediliyor. Vatandaş oy kullanırken isyan etmesin de ne yapsın!" ifadelerini kullandı.

Köşesinde eski askeri hâkim, İYİP Genel Başkan Danışmanı Ahmet Zeki Üçok'un Akar ve kızı hakkındaki iddialarına yer veren Terkoğlu, şunları kaydetti:

"Üçok’un anlattığına göre Hulusi Akar, 2000-2002 arasında tuğgeneral rütbesi ile İtalya Napoli’de Güney Avrupa Müttefik Komutanlığı Plan ve Prensipler Dairesi başkanı olarak görev yapmıştı. Bu sırada kızı S. Akar ise Şikago İllinois’deki DePaul Üniversitesi’nde, biological sciences (biyoloji bilimleri) okuyordu. Akar, 29 Ağustos 2002’de tümgeneralliğe terfi ederek Kara Harp Okulu komutanı sıfatıyla Türkiye’ye döndü. Bir yıl sonra, Hulusi Akar, kızı adına yurtdışında görev yapan kamu görevlilerinin çocuklarına sağlanan haktan yararlanmak için, Hacettepe Üniversitesi’ne başvurdu.

Üçok’un anlatımıyla bundan sonra doğal olmayan şeyler olmuştu. Biyoloji ile tıp fakültesinin denk olmadığı bilinmesine rağmen, 16 Temmuz 2003’te, S. Akar, Hacettepe Tıp Fakültesi’ne kabul edildi. 2009’da okulu bitirip doktor oldu. TUS’a girdi ve Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığını kazandı. Bir vatandaş, S. Akar’ın eğitimindeki usulsüz işlemden şikâyetçi oldu. O sırada Akar, Genelkurmay 2. başkanı olmuştu.

Üçok devamını şöyle anlatıyor: Tıp fakültesi dekanlığı, 26 Ocak 2012 tarihli yazısında, ABD DePaul Üniversitesi Biyoloji Bilimleri Fakültesi’nin tıp fakültesine eşdeğer olmadığını söyler. 2003 yılında, mevzuata aykırı bir şekilde yatay geçişe uygunluk raporu verdiğini kabul eder.

Üçok’un elinde inceleme raporları da var. Müfettiş raporu, geçişteki usulsüzlüğün kolayca bilinebileceğini söylüyor.



Peki sonuç? Üçok’un elindeki müfettiş incelemesinin sonuç bölümü, olaylar zamanaşımına uğradığı için hem Hacettepe’dekiler hem Hulusi Akar hem de S. Akar’ın diploması için 'Yapacak bir şey yok' diyor."