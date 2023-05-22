Barış Terkoğlu: Gaffar Okkan suikasti adeta kutsanıyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Cumhur İttifakı ortaklarından HÜDA PAR''ı kuranların Hizbullahçı olduğunu belirterek, terör örgütü Hizbullah'ın öldürdüğü eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan hakkında yazılanları köşesine taşıdı.

HÜDA PAR'ın yayın organları Doğuhaber günlük gazetesi ve İlkha Haber Ajansı'nda yer alan haberlere yer veren Terkoğlu, "Yayınlarda Hizbullah’ın mesajları halen yayımlanıyor. Hizbullah kurucusu ve polis operasyonuyla öldürülen Hüseyin Velioğlu’ndan “şehit” diye bahsediliyor. Hepsini geçtim, HÜDA PAR yayınlarını okuyan biri, yaşasa Gaffar Okkan’ı bugün de öldürür. Okkan, HÜDA PAR yayınlarında ölümü hak etmiş bir isim olarak anlatılıyor. Bugünkü AKP iktidarı ise bu anlayışın sırtını sıvazlıyor" diye yazdı.

AKP'ye yakın Milat gazetesi yazarı Erdal Şimşek'in, 3 Şubat 2016 tarihli, "Bilinenlerin dışında bir Gaffar Okkan" başlıklı yazısındaki "Ali Gaffar Okkan kesinlikle sadece bir polis değildi. O bir PROJE idi. İttihat Terakki’den bu yana Kürtlerin dinden uzaklaştırılması projesinin zirvesi idi. Okkan’ın en büyük özelliği, görev yaptığı her yerde Müslümanlara işkence ve zulüm etmesi idi" ifadelere yer veren Terkoğlu, "Ömrü devlete hizmetle geçmiş, Hizbullah terörünü bitirmeye çalışırken katledilmiş Gaffar Okkan hakkında, HÜDA PAR medyasında yazılanlar böyle. Suikast adeta kutsanıyor. Garip ama AKP medyası da Okkan konusunda benzer bir dil kullanıyor. Son yıllarda, devletin tepesinde, Gaffar Okkan’ın unutulmasının sırrı belki de burada! Okkan’ın katillerinin birer birer salınması belki de bu yüzden! 'Terörle ittifak kuruldu' yerine belki de 'Terör ittifakı kuruldu' demek daha doğru" dedi.