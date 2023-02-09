Barış Terkoğlu: AFAD’ın başındakiler halimizi anlatıyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu bugünkü köşe yazısında, "Devlet, afetlerle mücadele eden bir kurum yarattı, yönetmeyi ona verdi. AFAD, Maraş depreminde üstüne düşeni yaptı mı? Gelen çığlıklara bakarsanız, hayır" diyerek AFAD içerisindeki liyakatsizliği anlattı.

"İçişleri Bakanı Soylu’ya bağlı AFAD, tek işi afetle mücadeleyi neden yapamıyor?" diye soran Terkoğlu, "Herkesin her işe verildiği, hiç kimsenin hiçbir işten anlamadığı bu öyküde, kaderimizi kendimiz yazıyoruz. Birikimin ve liyakatin yerine “adamı olmayı” koydukça ülkenin kolonlarına balyoz vuruyoruz. Kötü günümüzde yanımızda olacak AFAD’ı bile eş dostla doldurunca hepimiz enkazın altında kalıyoruz" dedi.

'AFAD’ın başındakiler halimizi anlatıyor'

"Acılarımızdan da öğrendiğimiz gün, bir daha binalar da insanlar da olması gereken yerde olacak" diyen Barış Terkoğlu, bugünkü köşe yazısında şunları kaydetti:

"Ölüyoruz, yaralanıyoruz, içimiz yanıyor. Keşke her acıdan öğrensek.

Devlet, afetlerle mücadele eden bir kurum yarattı, yönetmeyi ona verdi. AFAD, Maraş depreminde üstüne düşeni yaptı mı? Gelen çığlıklara bakarsanız, hayır.

İçişleri Bakanı Soylu’ya bağlı AFAD, tek işi afetle mücadeleyi neden yapamıyor?

Ekranda AFAD adına en çok onu görüyorsunuz. Adı Orhan Tatar. Tatar, AFAD’ın deprem ve risk azaltma genel müdürü. Tatar, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde profesör. Bir deprem bilimci. Belli ki yeterliliği nedeniyle ön planda.

Görmemiz gereken İsmail Palakoğlu. Sosyal medyanın gündeminde o vardı. Palakoğlu, depremden sonra, afetin mağdurlarını kurtaracak organizasyonun başında. Palakoğlu, Afetlere Müdahale Genel Müdürü. Yani depremden sonra, enkaz altındakiler de kurtulanlar da Palakoğlu’nun görev alanında. Gelgelelim, liyakati bu değil. Özgeçmişi bunu gösteriyor: Afşin İmam Hatip Lisesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Tasavvuf Anabilim Dalı Yüksek Lisans, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı...

Afetzedeler için dua okuyabilecek Palakoğlu, 15 Mart 2018 tarihinde AFAD başkan yardımcısı olarak atanmış. Yetmemiş, depremden günler önce, 11 Ocak 2023’te, Afetlere Müdahale Genel Müdürlüğü’ne getirilmiş.

Bu kadar değil...

SETA'dan akrabalara AFAD

Palakoğlu’nun birimi, AFAD Genel Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen’e bağlı. Bir süre vekâleten AFAD başkanlığı yaptı, ama hayır, onun da konuyla bir ilgisi yok. Taşdelen, özel sektör kökenli bir siyaset bilimci. 2007’den sonra, e-Devlet projelerinde çalışırken, 2012’de girdiği iktidar yanlısı SETA ile başka bir yol açılmış. 2014’te Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’ne atanmış. Oradan da 2016’da AFAD’a yol almış. Afet işlerinde bir yetkinliğe sahip değil.

Halimizi anlatmaya bunlar da yetmiyor. Bir başka kritik müdürlüğün, “Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğü”nün başında ise Nehar Poçan var. Acil Yardım ve Altyapı Hasarları Dairesi’nden Geçici Barınma ve Lojistik Depo Yönetimi Dairesi’ne kadar onun emrinde. Evet, Poçan inşaat mühendisi ama onu başka bir nedenle hatırlıyoruz. T24’ten Gökçer Tahincioğlu’nun, 7 Eylül 2019 tarihli haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun müşaviri olan Poçan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un eniştesiydi. Poçan, müşavirlikten alınıp Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı’na atanmıştı. Öyle ki Poçan’ın memuriyet kıdemi bu göreve yetmediği için atama vekâleten yapılmıştı. İşte bu ayrıcalığa sahip Poçan, Soylu imzasıyla AFAD’a müdür yapıldı.

Soylu'nun attığı imzalar

Bugünkü AFAD Başkanı Yunus Sezer, valilikten geldi.

Deprem Müdürlüğü’nün de Barınma Müdürlüğü’nün de bağlı olduğu, kritik Başkan Yardımcısı Uğur Sezer, Mülkiye müfettişliğinden bu göreve getirildi. Onu da başka bir nedenle konuştuk. İçişleri Bakanı Soylu’ya yakın Uğur Sezer, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şehit cenazesinde linç edilirken Çubuk kaymakamıydı. Tolga Şardan, onun hızlı yükselişini şöyle anlattı: “Olayın ardından Çubuk’tan bakanlık merkez kadrosuna çekilen Sezer, önce birinci sınıf mülki idare amiri sınıfına yükseltildi. Peşi sıra Mülkiye müfettişi kadrosuna atanan Sezer, son aşamada Soylu’nun danışmanı oldu.” Sezer, işte bu hikâyenin sonunda geçen ay AFAD’a geldi.

Liste uzuyor. Devlet öyle bir haldeki, İçişleri Bakanlığı’na bağlı AFAD’ın bir önceki doktor başkanı, Tanzanya’ya büyükelçi atandı.

Herkesin her işe verildiği, hiç kimsenin hiçbir işten anlamadığı bu öyküde, kaderimizi kendimiz yazıyoruz. Birikimin ve liyakatin yerine “adamı olmayı” koydukça ülkenin kolonlarına balyoz vuruyoruz. Kötü günümüzde yanımızda olacak AFAD’ı bile eş dostla doldurunca hepimiz enkazın altında kalıyoruz.

Acılarımızdan da öğrendiğimiz gün, bir daha binalar da insanlar da olması gereken yerde olacak."