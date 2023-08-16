Barış Pehlivan'ın denetimli serbestlik başvurusuna savcılıktan 'olumsuz' yanıt

5. kez cezaevine giren Cumhuriyet Gazetesi yazarı-gazeteci Barış Pehlivan için yapılan denetimli serbestlik başvurusuna savcılık olumsuz yanıt verdi.

Pehlivan için yapılan denetimli serbestlik başvurusuna ilişkin kararı Silivri 2 Nolu İnfaz Hakimliği verecek.

Pehlivan, kaleme aldığı bir yazı nedeniyle hakkında açılan dava sonucu 5. kez cezaevine girmişti.

Marmara Açık Cezaevi’ne giren Pehlivan, temmuz ayında çıkarılan COVID-19 izinlisi hükümlülerin tekrar cezaevine girmesini engelleyen yasadan da muaf tutuldu.