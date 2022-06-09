Barış Pehlivan: Fırat Delibaş’a yakın olduğunu söyleyen kişiler tarafından tehditler alıyorum

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan dün yayımlanan "Soylu ses çıkaracak mı?" yazısında, suç örgütü lideri Fırat Delibaş'ın ikinci adamı M.D.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının üzerinde durmuştu.

Barış Pehlivan, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yayımlanan köşe yazısının ardından Fırat Delibaş'a yakın olduğunu belirten kişilerce tehditler aldığını açıkladı. Pehlivan, "Cumhuriyet’teki köşemde, adının haberlerde geçtiğini yazdığım için Fırat Delibaş’a yakın olduğunu söyleyen kişiler tarafından ciddi tehditler alıyorum. Yazım aşağıda, kamuoyuna duyurulur…" dedi.

Cumhuriyet’teki köşemde, adının haberlerde geçtiğini yazdığım için Fırat Delibaş’a yakın olduğunu söyleyen kişiler tarafından ciddi tehditler alıyorum.

Yazım aşağıda, kamuoyuna duyurulur… https://t.co/Jvf7rO874L — Barış Pehlivan (@barispehlivan) June 9, 2022

Barış Pehlivan dün yayımlanan köşe yazısında, yurt dışından kargo yoluyla uyuşturucu ithal ettiği iddiasıyla tutuklunan Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA) Genel Başkanı ve bir kozmetik markasının yönetim kurulu başkanı Ali Osman Akat ve Delibaş'ın ikinci adamı M.D.'nin adli kontrolle serbest bırakıldığını söylemişti.

Pehlivan, "Madem bu kadar hayati bir kon, nasıl serbest kalıyor bu insanlar? Bakın, arabasında uyuşturucuyla yakalanıp Menzilci olduğu için beraat eden Emniyet Müdürü Zafer Ç’yi hatırlatmıyorum bile. Sadece son üç haftada olanlara bakarak soruyorum: Zamanında verilen yargı kararlarına karşı eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile açık polemiğe giren Bakan Soylu yine ses çıkarır mı? Yoksa birilerinin derdi aslında 'metamfetamini mağlup etmek' değil mi?" demişti.