Barış Pehlivan: Emniyet Kılıçdaroğlu'nu gözaltına alacaktı

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, şimdiye kadar yapılan seçimler öncesinde kamuoyuna yansımayan kulislere yer verdiği bugünkü yazısında 2017 yılının sonlarına doğru CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu gözaltına aldırmayı amaçlayan bir toplantı yapıldığını ileri sürdü. “Amaç tam da seçim öncesi Kılıçdaroğlu’nu gözaltına aldırmaktı” diyen Pehlivan, “Ancak ne olduysa bu kirli senaryo sahneye konulmadı” diye yazdı.

Bugünkü yazısının ilgili bölümünde, “Bu seçim sürecinde yine ‘suikast’, ‘gözaltı’, ‘saldırı’ gibi kelimeleri çok işittik. Gelin görün ki, yaşananlar yaşatmayı planladıklarının çok altındaydı. Tıpkı... 2017’nin sonları...” diyen Pehlivan, şöyle devam etti:

“Türkiye kısa süre sonra yaşanacak seçime hazırlanıyordu. İşte o günlerde İstanbul’daki polis evinde çok gizli bir toplantı yapıldı. Dönemin Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok’un başkanlığında başta istihbaratçı polisler olmak üzere kritik isimler aynı odadaydı.

İddia o ki... O toplantıda, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılması planlanan bir operasyon konuşuldu. Amaç tam da seçim öncesi Kılıçdaroğlu’nu gözaltına aldırmaktı. Adalet Yürüyüşü’nü gerçekleştirmiş lidere Türkiye’deki “adaletin” gerçek yüzü gösterilecekti. Belki de tıpkı Demirtaş gibi tutuklanması planlandı. Ancak ne olduysa bu kirli senaryo sahneye konulmadı.”