Barış Pehlivan bugün hakim karşısına çıkıyor

Gazeteci Barış Pehlivan'ın denetimli serbestlik hakkı kullandırılmayarak 3 aydır Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulduğu davanın duruşması bugün görülecek.

Pehlivan bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde saat 13.30'da görülecek olan duruşmaya katılacak. Duruşma öncesi çok sayıda gazeteci ve yurttaş "BarışınHakkı" etiketiyle Pehlivan'ın "özgürlük davası"na destek vereceklerini açıkladı.

Barış Pehlivan bugün açık cezaevinden aldığı yasal izinle duruşma salonunda olacağını sosyal medya hesabından duyurdu.