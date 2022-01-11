Barış imzacısı akademisyenleri açığa alan iki hekime TTB'den ceza

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) Barış Bildirisi'ne imza atan akademisyenler, aralarında dönemin Rektör Yardımcısı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hale Ören'in de bulunduğu 3 kişilik soruşturma komisyonu tarafından 5 yıl önce açığa alınmıştı. Bir yıl boyunca ifadeleri alınmadan açıkta kalan akademisyenler ardından meslekten ihraç edilmişti. Dönemin Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof Dr. Oğuz Dicle de ihraç edilen akademisyenlerin odalarından özel eşyalarının almalarına engel olmuş ve akademisyenlerin bilgisi olmadan odalarını kilitlemişti.

Daha sonra odalar açıldı ve Rektörlük konuyla ilgili "böyle bir talimat vermediğine" ilişkin bir yazı göndermişti.

TTB'den son karar çıktı

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Yürütme Konseyi, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Barış İmzacısı akademisyenlerin açığa alınma ve meslekten ihraç edilme sürecine ilişkin geçtiğimiz günlerde karar verdi. Prof Dr. Oğuz Dicle'ye "uyarı" cezası, Prof. Dr. Hale Ören'e ise "30 gün süreyle meslekten men" cezası verildi.

soL'un görüştüğü Ören, kendisine henüz bir belge ulaşmadığını ve açıklama yapmayacağını söyledi.

'Meslek örgütü suçu saptamış oldu'

Bildiriye imza atan ve yaşanan sürece ilişkin soL'a konuşan Prof. Dr. İzge Günal ise kararı olumlu karşıladığını ve yaygınlaşması gerektiğini söyledi. Günal şöyle konuştu:

"Bizi, ifademizi bile almadan açığa aldılar ve soruşturmayı bile yürütmeden açıkta tuttular. Açığa alınma cezalandırma değil, idari bir önlemdir. Ancak burada açığa almayı cezalandırma olarak kullandılar. Açığa alındığımızda da odamızın kilitlendiğini duyduk. Odamızı kilitleyip bizi içeri sokmadılar. Ardından da KHK'yla atıldık zaten.

Soruşturma komisyonunda ifademizi almadan bizi açıkta tutan Rektör Yardımcısı ve odaları kilitleten Dekan hakkında TTB'ye şikayette bulundum. İzmir Tabip Odası soruşturma açmaya gerek görmedi. Ben de TTB Yüksek Onur Kurulu'na gittim. Onlar kararı bozarak İzmir Tabip Odası'na 'Yeni baştan görüşün' dediler. İzmir Tabip Odası'ndan yeniden aynı karar çıktı. Aradan geçen zamanın ardından TTB Yüksek Onur Kurulu son karar olarak Rektör Yardımcısına '1 ay meslekten men', Dekana da 'uyarı' cezası verdi.

Bu kararı uygulayıp uygulamamak Dekan'a kalmış tabi, muhtemelen de uygulanmayacaktır. Ancak önemli olan meslek örgütünün suçu saptamış olması. Bu KHK süreciyle ilgili bir ilk."