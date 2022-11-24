Barış Derneği Kurucusu Şefik Asan yoldaşlarınca uğurlandı

Öğretmen, eğitim yöneticisi, 70’li yılların Halkevleri yöneticisi, Barış Derneği Kurucusu, 12 Mart ve 12 Eylül mahpusu, Türkiye Komünist Partisi üyesi Şefik Asan, bugün yoldaşları ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

'Cesareti ve kararlılığıyla unutulmaz bir insan olmuştur'

İstanbul Maltepe Mevlana Cami’nde kılınan cenaze namazı öncesi şair, yazar ve Asan’ın cezaevi arkadaşı Ataol Behramoğlu bir konuşma yaptı.

Behramoğlu ''Şefik Asan'ın dostları, arkadaşları, yoldaşları; Ben Şefik Asan'ın cezaevi arkadaşıyım. Türkiye Barış Derneği davasında karşılıklı koğuşlarda kaldık. Şefik Asan, benim dünyada tanıdığım en değerli insanlardan biriydi. Halkına bağlılığı, cesareti, kararlılığı ve aynı zamanda Karadeniz yöresine özgü o mizah duygusuyla unutulmaz bir insan olmuştur. Bizim için ölüm; düşüncelerimizi, duygularımızı halka emanet etmektir. Şefik Asan için de öyle olmuştur. Uğurlar olsun sevgili kardeşim’’ ifadelerini kullandı.

'Davan bizdedir Şefik Ağabey'

Kılınan cenaze namazının ardından Asan, Maltepe Başıbüyük Mezarlığı’nda defnedildi.

Türkiye Komünist Partisi adına Parti Meclisi üyesi Oğuz Kavala, Asan’ın mezarı başında bir konuşma yaptı.

"Şefik ağabeyimizi uğurluyoruz" diyen Kavala, "20 yıldır Şefik ağabeyi tanıyorum. İlk defa yeniden kurduğumuz Barış Derneği'nde beraber çalışmıştık. Çok kısa bir süre sonra partimizde de beraber çalışmaya başladık. Ben dün yitirdiğimizi öğrendikten sonra birkaç ay önce kendisiyle yaptığımız bir söyleşiyi dinledim dün akşam. Bizim bu kuşakta tanımadığımız, bilmediğimiz başka bir şey var; onlar çok gerçek. Onlarca örgütün içerisinde yer aldı, hep önde oldu ama hiç önderlik taslamadı. Sıradan ve gerçek bir insandı. 78'in o karışık günlerinde herkesi okuldan atarlarken Şefik ağabey, 'ben okula alırım' diyordu. Ataol ağabey az önce söyledi; 'Bu insanlar giderken, davalarını halklarına emanet ederler'. Davan bizdedir Şefik abi’’ ifadelerini kullandı.

Barış Derneği Kurucusu, 12 Mart ve 12 Eylül mahpusu, Türkiye Komünist Partisi üyesi Şefik Asan’ı sonsuzluğa uğurladık🚩



Mezarı başında yapılan konuşmayı TKP adına PM üyesi Oğuz Kavala yaptı.

''Şefik abi yaptığı işin doğru, gerçek ve iyi olduğunu biliyordu...Davası bizdedir'' pic.twitter.com/6MaTomDB3N — TKP - İstanbul (@istanbul_tkp) November 24, 2022

TKP PM üyesi Oğuz Kavala "Şefik abi yaptığı işin doğru, gerçek ve iyi olduğunu biliyordu... Davası bizdedir" pic.twitter.com/EMsUPpyUG1 — TKP - İstanbul (@istanbul_tkp) November 24, 2022

Şefik Asan kimdir?

1941 yılında Trabzon’da doğan Asan, Öğretmen Okulunu ve yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra kendi köyünde öğretmenliğe başladı. Ve burada bütün kızların okullaşmasını sağladı. Daha sonra Trabzon’a atandı ve orada Halkevi yöneticiliğini üstlendi. 1969’da Büyük Öğretmen Boykotu sırasında Türkiye Öğretmenler Sendikası Trabzon Şube Başkanı olarak görev yapıyordu. 1975’te İstanbul’a öğretmen olarak atandı. Bayrampaşa ve Maltepe Lisesi Müdürlüğü yaptı. Bu yıllarda Halkevleri İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Başkanlığını da üstlenen Asan, yine bu yıllarda kendi deyişiyle evine gelen arkadaşları tarafından Türkiye Komünist Partisi'ne alındı.

'80 sonrası da mücadeleye devam etti

1977’de Barış Derneği’nin kurucuları ve yöneticileri arasında yer aldı. 12 Mart ve 12 Eylül sonrasında yargılandı ve hapis yattı. '80 sonrasında yeniden kurulan Barış Derneği'nde ve Türkiye Komünist Partisi'nde yer aldı.

Eserleri

1968’den beri çeşitli dergi ve gazetelerde yazıları yayımlanan Şefik Asan’ın Kaçış, Şimdi Yaşamak Vardı, Barış Kültürü isimli kitapları bulunmaktadır.