Barbaros Şansal’ı darp eden 12 kişi beraat etti

Modacı Barbaros Şansal hakkında 2017 yılbaşı gecesi attığı tweetler ile paylaştığı videodaki sözlerinden dolayı gözaltı kararı verilmiş, daha sonra ise Şansal, KKTC'den getirildiği Atatürk Havalimanı'nda, aralarında Türk Hava Yolları yer hizmetleri görevlilerinin de (TGS) olduğu bir grup tarafından küfürler eşliğinde dövülerek apronda saldırıya maruz kalmıştı.

Saldırıda yaralanan Şansal, daha sonra aldığı tehditler sonucunda yurt dışında yaşamaya başlamıştı.

Türk Hava Yolları’nın yan faaliyetlerini sürdüren yer hizmetleri şirketi Turkish Ground Services (TGS) çalışanı 11 kişilik grup, Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ardından beraat etti.

Şansal, tutuksuz yargılanan gruba beraat kararı çıkmasına sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla tepki gösterdi.

Yaptığı açıklamada Şansal, “Günaydın made in Türkiye! 2 Ocak 2017 Atatürk havalimanı apronunda şahsıma örgütlü ve organize olarak ölümcül linç girişiminde bulunan TGS çalışanı 11 sanık, Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından bu sabah beraat ettirildi!” dedi.

Günaydın made in Türkiye ! 2 Ocak 2017 Atatürk havalimanı apronunda şahsıma örgütlü ve organize olarak ölümcül linç girişiminde bulunan TGS çalışanı 11 sanık Bakırköy 26 Asliye ceza Mah tarafından bu sabah beraat ettirildi! — Barbaros Sansal (@barbarosansalfn) January 7, 2022

12 kişiye beraat, 1 kişiye ise para cezası çıktı

Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına Şansal katılmazken, duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Barbaros Şansal daha sonrasında iki sanık hakkında şikayetinden vazgeçti. Mahkeme 12 sanık hakkında beraat ve düşme kararı verdi. Mahkeme, bir sanığın ise adli para cezasına çarptırılmasına karar vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Şansal'ın darp edilmesine ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Barbaros Şansal müşteki, 13 kişi ise şüpheli olarak iddianamede yer almıştı.

İddianamede 13 şüphelinin "basit yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.