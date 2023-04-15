Barajlardaki doluluk oranları açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 301 sulama maksatlı barajda aktif doluluk oranının yüzde 41, 113 içme suyu barajında aktif doluluk oranının yüzde 46, 149 enerji maksatlı barajda da aktif doluluk oranının yüzde 47,5 olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1 Ekim 2022- 13 Nisan 2023 tarihleri arası Türkiye genelinde kümülatif yağışlar ortalamasında, uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 16,6 azalma, 2022 su yılına göre de yüzde 16,6 oranında azalma meydana geldiği belirtildi.

Günlük izlemesi yapılan düzenlenmiş doğal göller hariç 428 depolama tesisinde geçen yıl doluluk oranı 39,6'yken; bu yıl aynı tarihte yüzde 46 aktif doluluk gözlendiği, 428 barajda 137 milyar metreküp su ölçüldüğü kaydedildi. 301 sulama maksatlı barajda aktif doluluk oranının yüzde 41, 113 içme suyu barajında aktif doluluk oranının yüzde 46, 149 enerji maksatlı barajda da aktif doluluk oranının yüzde 47,5 olduğu açıklandı.