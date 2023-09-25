Baraj gölünde kaybolan kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Yarseli Baraj Gölü'ne giren kuzenler Mehmet ile Ahmet Müne suda kaybolmuş bölgeye Doğu Akdeniz Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekipler sevk edilmişti. Arama kurtarma çalışmalarına, dün havanın kararmasıyla ara verilmişti.

Ara verilen çalışmalar, günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Dalgıç ekibince yapılan aramalarda, 14 ve 16 yaşlarındaki Suriye uyruklu iki kuzenin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Yaşamını yitiren çocukların cansız bedenleri Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.