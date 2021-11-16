İş Bankası Genel Müdürü: Faiz indirimi beklemiyorum

Bloomberg HT’ye yaptığı konuşmada Hakan Aran, “Bugün konuşmamız gereken şey kredi maliyetlerinden önce enflasyon. Çünkü bizim sorunumuz enflasyon beklentilerinin bozulması, enflasyonun bozulması ve enflasyonun kontrol altına alınmasının güçleşmesi” diyerek Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini zaten öngördüklerinin ötesinde yaptığını ve artık faizde ilave bir düşüşün ülke için yarardan çok zarar getireceğini ifade etti.

Genel Müdür Aran, “Enflasyon bu sevideyken, zaten verdiğimiz reel faiz negatife geçmişken, kredi faizlerini indirmek, enflasyonu ve kuru başıboş bırakmak anlamına gelir” ifadelerini kullanırken beklentisinin 18 Kasım’da faizin sabit bırakılması olduğunu ve doğru olarak düşündüğü şeyin de bu olduğunu dile getirdi.