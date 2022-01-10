İş Bankası emekçileri taleplerini açıkladı

Türkiye'nin en büyük özel bankası olan ve bu senenin sadece ilk 9 ayında 7 milyar TL’nin üzerinde net kâr açıklayan Türkiye İş Bankası'nda toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Patronların Ensesindeyiz Banka Emekçileri Ağı görüşmeleri danışıklı dövüş olarak tarif etmiş, görüşmelerde banka çalışanlarının temsilcisi olarak yer alan sendikaya tepki göstermişti.

PE Banka Emekçileri Ağı devam eden görüşmelerle ilgili bir açıklama daha yaparak taleplerini dile getirdi. Açıklanan talepler şu şekilde:

1) 2 yıllık toplu iş sözleşmesi yürürlüğü boyunca 6’şar aylık 4 zam dönemi talep ediyoruz: Yüksek enflasyon altında ezilen banka emekçilerinin aldığı ücret artışlarının kuşa dönmemesi ve işçilerin kayıplarının telafi edilebilmesi için zam dönemleri kısaltılmalıdır.

2) Zam dönemlerindeki refah payının artırılmasını talep ediyoruz: Bizim enflasyonumuz ile TÜİK’in sunduğu makyajlı enflasyonlar uyuşmamaktadır. Sendikanın dahil olduğu konfederasyon hükümetin korkunç yılbaşı zam oranlarından önce, Aralık 2021’de bekar bir çalışanın “yaşama maliyetini” yaklaşık 5 bin lira olarak ölçmüştür. Bu koşullarda 2. sene için sendikanın önerdiği enflasyon + %1.5 zam oranının yetersizliği ortadadır. Çıplak ücreti yoksulluk sınırının altında kalan herhangi bir çalışanın bu sözleşme döneminden sonra varlığı Türkiye İş Bankası emekçilerinin karın tokluğuna işe gelmesi için çalıştırıldığının ispatı olacaktır. Karlı bir işletme olduğuyla övünülen bankamızda herhangi bir ücret diliminde yer alan bir emekçiye yapılacak her sözleşme dönemi için zam oranı, asgari ücrete verilen zam oranı + en az bankanın yıllık kar oranı kadar refah payının altında olamaz.

3) Unvan Tazminatı, Kasa Tazminatı gibi ödeneklerin her zam döneminde ücret zammı kadar artmasını talep ediyoruz: İş Bankası emekçilerinin ele geçen ücretleri geçtiğimiz sözleşme dönemlerinde ikramiye, prim ve tazminatlarla birleştiğinde asgari ücretin üzerine çıkabiliyordu. Tazminatlarla makyajlanmaya çalışılan bu acı tablo bir yana bu tazminatların ücret mahiyetinde olduğunu hatırlatıyoruz, dolayısıyla tüm zam dönemlerinde ücretle paralel oranlarda arttırılmalıdır.

4) Yabancı Dil Tazminatı, Göç tazminatı Evlenme ve Doğum ödenekleri gibi ücret anlamına gelen tüm sosyal ödeme ve ödeneklerin her zam döneminde ücret zammı kadar artmasını talep ediyoruz.

5) Komik Tutarlarda Verilen Yemek Ücretleri Acilen Arttırılmalıdır: Yemek ücretleri güncel olarak 27 TL’dir ve toplu sözleşmenin konusu bile olmamıştır. En az ücret zammı kadar artmaması banka emekçilerinin çalışırken de aç çalışması anlamına gelecektir.

6) İş Güvencesi Hiçbir Bahaneyle Tartışmaya Açılamaz: Bankada kurulan yeni iştiraklere banka emekçilerinin transferleri gerçekleştirilmekte, pek çok durumda emekçiler zorunlu olarak yönlendirilmektedir. Ulaşılamaz performans hedeflerinin ve bu transferlerinin iş güvencesinin ihlaline dönüşmemesi, emekçilerinin en az sahip olduğu haklarla ve karşılıklı uzlaşmayla transferlerinin sağlanacağının garantisi sözleşmeye eklenmelidir.

7) Görev Yeri Tazminatı İstiyoruz: Büyük kentlerde gıda, barınma, ulaşım enflasyon başka herhangi bir kente göre çok daha fazla yaşamımızı olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle birçok kamu kurumu ve bankada uygulandığı gibi ücretlere ek olarak mesken yeri tazminatı çalışanlara ödenmelidir.

8) İşin Eve Taşınmasının Maliyetleri Bankaya Aittir: Pandemi döneminde başlayan evden çalışmanın maliyetleri artmıştır. İşin eve taşınmasının maliyetleri hesaplanmalı ve banka tarafından ek paketle karşılanmalıdır. Aksi durum ücretlerin fiili olarak düşürülmesi anlamına gelecektir.

9) Kreş Hakkı İstiyoruz: İş Kanunu’ndan kazanılmış bir hak olan kreş hakkı için, kanunun bilinçli bir şekilde açık kapı bıraktığı sembolik cezanın arkasına sığınılmaktan vazgeçilmelidir. İş Kuleleri ve yeterli sayıyı sağlayan ilçe belediyesi sınırlarındaki şube çalışanlarına kreş hakkı tanınmalı ya da kreş desteği ödemesi yapılmalıdır.

10) Toplu İş Sözleşmesi sonucu ilk ay alınacak maaş artışının Munzam Sandık Vakfı adına zorunlu olarak kesilmesi uygulamasının kaldırılmasını talep ediyoruz: Sözleşme sonucu yapılan ücret artışları ilk ay Munzam Sandık adına kesilmekte ve banka emekçilerinin fiili zam oranı daha da düşmektedir. Elde edilen varlıkların getirilerinin emekçiler ve emeklilere değil, sermaye birikiminin genişlemesine yaradığı görülen bu zorunlu uygulamaya son verilmelidir.