Bankaların yılın ilk 10 ayındaki net kârı 486 milyar TL’ye ulaştı

Bankacılık sektörünün net kârı, yılın ilk 10 ayında 486 milyar TL’ye ulaştı. Böylece sektörün kârında yüzde 44,7 artış görüldü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ocak-ekim dönemine ilişkin bankacılık sektörü raporunu yayımladı.

Buna göre, yılın ilk 10 ayında bankacılık sektörünün net karı 486 milyar TL’ye ulaştı. Böylece geçen yılın aynı döneminde görülen 335,9 milyar TL’ye göre yüzde 44,7 artış görüldü.

Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 21 trilyon 757 milyar 871 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2022 yılsonuna göre 7 trilyon 410 milyar 481 milyon TL arttı. Eylül 2023 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 10 trilyon 991 milyar 153 milyon TL, menkul değerler 3 trilyon 698 milyar 425 milyon TL oldu.

Halk borçlandırılmaya devam ediliyor

Açlık ve yoksulluk sınırının altında kalan asgari ücret nedeniyle yurttaşlar ise bankalara borçlanmaya mahkum ediliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından geçen haftalarda yayımlanan haftalık bülten, yurttaşların geçim sorununu gözler önüne serdi.

Bültene göre, tüketici kredilerinin tutarı 3 Kasım itibarıyla 1 milyar 236 milyon lira artışla 1 trilyon 459 milyar 121 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 442 milyar 990 milyon lirası konut, 88 milyar 69 milyon lirası taşıt ve 927 milyar 61 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,3 artışla 1 trilyon 4 milyar 411 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 441 milyar 472 milyon lirası taksitli, 562 milyar 940 milyon lirası taksitsiz borçlardan oluştu. Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 15 milyar 997 milyon lira artarak 1 trilyon 289 milyar 228 milyon liraya çıktı.