Bankaların net kârı yüzde 434,1 arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2022 yılı Mayıs ayına ait Türk Bankacılık Sektörü İnteraktif Aylık Bülteni’ni yayınladı. Buna göre bankalar kârlarını katlamayı sürdürüyor.

Bültene göre mayıs sonunda bankacılık sektörünün net kârı 132 milyar 101 milyon liraya çıkarken 2021’in aynı dönemine göre yüzde 434,1 artış gösterdi.

Mayıs 2022 döneminde Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü ise 11 trilyon 303 milyar 700 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2021 yılsonuna göre 2 trilyon 88 milyar 237 milyon TL arttı.