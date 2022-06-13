'4 milyon kişi bankaların kara listesinde'

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, bugün yaptığı yazılı açıklamada, enflasyon karşısında geliri eriyen vatandaşın hayatını devam ettirmek ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sürekli borçlandığını kaydetti.

Ramazan Bayramı’ndan sonraki bir ay içinde vatandaşın borçlarında 70 milyar liralık artış yaşandığının altını çizen Bulut, vatandaşın bankalara, finansman şirketlerine ve TOKİ’ye olan borcunun 3 Haziran itibariyle 1 trilyon 244 milyar liraya yükseldiğini vurguladı.

'4 milyon 130 bin kişi kara listede'

Bu borçların 913 milyar lirasının bireysel kredilere, 272 milyar lirasının kredi kartlarına, 27 milyar lirasının TOKİ’ye, 32,9 milyar lirasının varlık yönetim şirketlerine olan borçlardan oluştuğuna değinen Bulut, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu yıl ocak-nisan döneminde toplam 628 bin kişi icra takibine alındı. Vatandaşların 442 bin 324’ü bankalara olan bireysel kredi borcunu, 337 bin 133’ü de kredi kartı borcunu ödeyemedi. Borcunu ödeyemeyenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 330 bin 521 bin kişi arttı. Son beş yıl içerisinde 4 milyon 130 bin kişi, bankalara olan borcunu ödeyemediği için kara listede bulunuyor. Kara listeye, geçen yıl nisan ayına göre 746 bin kişi daha eklendi.”

'Temmuz'da asgari ücret güncellenmeli'

2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte son dört yıldır ekonomik kriz yaşandığını belirten Bulut, “Saraydaki tek adam resmen ekonomiyi batırdı, ülkeyi iflasa sürükler noktaya geldi. Her geçen gün biraz daha fakirleşiyoruz, her gün biraz daha alım gücümüz düşüyor. Vatandaşın geliri, giderini karşılamıyor. Vatandaş geçinemiyor, mutfakta tencere kaynamıyor, borcunu borçla kapatmaya çalışıyor. Temmuz ayında asgari ücret mutlaka güncellenmelidir” dedi. (ANKA)