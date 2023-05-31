Bankaların kârı yılın ilk dört ayında yüzde 47,4 oranında arttı

Bankacılık sektörünün net kârı nisan ayında yüzde 10,5 artarak 38 milyar 634 milyon liraya ulaştı. Sektörün dört aylık kârı ise yüzde 47,4 artarak 144 milyar 699 milyon liraya ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre; sektörün kredileri nisanda, 2022 sonuna göre yüzde 17,6 artışla 8,91 trilyon liraya ulaştı. Toplam aktifler ise yüzde 14,2 artarak 16,4 trilyon lira seviyesine yükseldi.

Sektörün net faiz gelirleri Ocak-Nisan döneminde yüzde 17 artışla 189,7 milyar liraya çıktı. Geçen yılın Nisan ayında yüzde 16 olan çekirdek sermaye yeterliliği rasyosu Nisan'da yüzde 14 oldu

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