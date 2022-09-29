Bankaların kârı ilk 8 ayda 5'e katlandı

Bankacılık sektörünün Ocak-Ağustos dönemi net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 420 artarak 252,2 milyar TL oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Ağustos ayı verilerine göre bankacılık kârları ilk 8 ayda 5’e katlanmış oldu.

Sözcü'nün haberine göre, geçen sene Ağustos ayında 8,3 milyar TL olan bankaların net kârı, 2022 yılının Ağustos ayında yüzde 436 artışla 44,3 milyar TL oldu.

Bankalar tarafından BDDK'ya raporlanan verilere göre Ağustos 2022 döneminde Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 12,7 trilyon TL’ye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu büyüklük 6,8 trilyon TL olarak gerçekleşmişti.

Bankacılık sektörünün Ağustos sonunda takipteki kredi oranı yüzde 2,38, sermaye yeterliliği oranı yüzde 18,69 olarak gerçekleşti.

Kredilerin yüzde 2,38’i takipte

Sektörün kredileri 2021 yılsonuna göre yüzde 35,9 artışla 6,66 trilyon lira olurken, menkul değerler toplamı da yüzde 40,8 artarak 2 trilyon TL’yi aştı.

BDDK verilerine göre takipteki brüt alacakların toplam nakdi kredilere oranı Ağustos itibarıyla yüzde 2,38 oldu. 2021 Ağustos ayında bu oran yüzde 3,67 olarak kaydedilmişti.