Bankaların 'gizli' kredi kararını yazdı

Halktv yazarı Barış Soydan, "politika faizini artıramayan ekonomi yönetiminin bankalar eliyle örtülü artırıma gittiğini öğrendim" dedi, bankaların kredi vermediğini aktardı.

Soydan bugün yazısında, "Biraz araştırınca enflasyonla mücadele için politika faizini artıramayan ekonomi yönetiminin bankalar eliyle örtülü artırıma gittiğini öğrendim. Enflasyonun daha da patlayıp yüzde 100’ü de aşmasından korkmuşlar" derken, "Bunu engellemek için kredileri biraz kısma kararı almışlar. Kamu bankaları artık kredi vermiyor. Özel bankalar da kredi faizlerini yükseltmiş. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu işte buna isyan ediyor" ifadesini kullandı.