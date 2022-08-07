Bankalara rehin bırakılan tarım arazisi sayısı 1 milyon 366 bin 172'ye ulaştı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tapu Kadastro Bilgi Sistemine (TAKBİS) göre; son 5 yılda bankalara rehin bırakılan arazi sayısını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a sordu.
Gürer’in verdiği soru önergesini yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, son 5 yılda “Üzerine rehin tesis edilen taşınmazlarda, taşınmaz vasfı içerisinde; tarla, bağ, incir, kavak, fidan, meyve, meyve, sebze, tarla, çay, bahçe, narenciye, elma, sera, fındık, bahçe, fıstık, pamuk, tütün, pirinç, çeltik, mısır, zeytinlik” arazilerin rehin tesis edilen taşınmaz sayısının 1 milyon 366 bin 172 adet olduğunu açıkladı.