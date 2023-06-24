Bankalar Birliği: Parasal sıkılaştırma süreci başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan ile Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Türkiye Bankalar Birliği bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“TCMB Başkanı Sayın Erkan, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi için parasal sıkılaştırma sürecine başlanıldığını belirterek, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar tüm ekonomik aktörlerin üzerine düşen görevleri yerine getirme konusunda kararlı bir duruş sergileyeceklerinden emin olduğunu ifade etmiştir.”