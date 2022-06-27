Bankalar BDDK'nın kredi düzenlemesini anlamaya çalışıyor

BDDK’nın TL nakdi kredilere getirdiği 15 milyon liralık döviz varlığı sınırlaması sonrası, kredi akışı bankaların müşteriden aldığı beyan ile sağlanmaya çalışılıyor. Bloomberg HT’nin görüştüğü yetkililere göre, son denetlenmiş tablonun tarihini esas alarak kredi prosedürü başlatıldığını ifade ediyor. Bankaların denetim firması onaylı son mizanlara bakarak işlem yaptığı belirtiliyor.

Cari nakdi yabancı para fazlası konusunda ise bankalar müşteri beyanı istiyor ve bunun ardından kredi sağlanıyor. Habere göre, Türkiye genelinde bu durumda 8-10 bin arasında firma bulunduğu, bu şirketleri mağdur etmemek adına çalışıldığı ifade edildi.

Prosedürlerde belirsiz olan unsurlar konusunda BDDK’dan düzenli olarak görüş sorulurken, bankalar şirketin kredi alıp alamayacağı konusunda tenakuzda kalındığında kredi sürecini belirsizlik geçene kadar askıya alabiliyor.

'Hangi şirketin kredi alıp alamayacağı belirsiz'

Banka yetkilerinin, “Hangi şirketin kredi alıp alamayacağı konusunda belirsizlik var. Dolayısıyla normalde rahatlıkla kredi verdiğimiz bazı şirketlerde ancak limitli hareket edebiliyoruz” dediği aktarıldı. Denetim esaslarında son denetimden geçmiş tabloların her şirket için güncel olmamasının, sorun olduğu söylendi.

Her çeyrek bilançoları için her şirketin denetimden geçme yükümlülüğü bulunmuyor. Bu nedenle kredi yeterliliği için yılsonu bilançosunu denetimden geçirmiş ve süreci tamamlamış şirketler için sorun bulunmazken, diğer şirketlerde müşteri beyanı alınıyor. Müşteri beyanı ile gerçek durum arasında fark oluştuğunda yaptırımın ne olacağı gibi konularda belirsizlik sürerken, BDDK’nın sorunlu alanları netleştirmesi bekleniyor.

Kredi için kontrol listesi şartı

Yeni düzenleme sonrası bankaların önemli bölümü internet üzerinden ticari kredi kullanımını askıya aldı. Kredili mevduat hesabı, doğrudan borçlandırma sistemi ve kredi kartı kullanımları da durduruldu.

Bankaların kredi kullanımı için şubelerine gönderdikleri yazılarda her kredi kullandırımı için kontrol listesi şartı getirildiği öğrenildi. Bu listelerin tutar sınırı olmaksızın tüm kredi kullandırımları için hazırlanması, şube müdürü, portföy ve müşteri hizmetleri olarak ayrı imzalanması istendi.