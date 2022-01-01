Banka 'yanlışlıkla' 130 milyon sterlin dağıttı, parayı geri istedi

Santander UK, Noel günü "teknik bir hata nedeniyle" 130 milyon sterlin dağıttı. İngiltere bankası dağıttığı 130 milyon sterlini geri almak istediğini duyurdu.

AFP'ye verdiği demeçte banka "teknik bir sorun" nedeniyle, yaklaşık 2 bin kurumsal ve ticari hesap sahibi alıcılara iki kez toplam 75 bin sterlin ödeme yapıldığını söyledi.

Banka, Noel sabahı yapılan mükerrer işlemlerin bankanın kendi rezervlerinden geldiğini, yani hiçbir müşterinin cebinden çıkmadığını öne sürdü. Banka, "Önümüzdeki günlerde mükerrer işlemleri kurtarmak için İngiltere'deki birçok bankayla çok çalışacağını" ekledi.

Banka, ödemelerin ücretler ve tedarikçilere yapılan ödemeleri içerebileceğini söyledi.

İngiltere menşeli Times, ödemelerin çok sayıda İngiliz bankasındaki hesaplara yapıldığını bildirdi.

Santander UK 14 milyon hesap sahibi müşteriye sahip ve 2021'in ilk üç çeyreğinde banka 1 milyar sterlinin üzerinde net kâr elde etti.