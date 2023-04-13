'Banka iflaslarıyla işimiz bitmedi, daha fazla bankanın iflas etmesi muhtemel'

Warren Buffett daha fazla ABD bankasının iflas etme olasılığının yüksek olduğunu, "ancak yatırımcıların bu konuda paniğe kapılmaması gerektiğini" söyledi.

Berkshire Hathaway Inc. CEO’su Buffett Çarşamba günü CNBC'ye verdiği bir röportajda "Banka iflaslarıyla işimiz bitmedi" dedi. Buffet, "Banka yöneticilerinin aptalca kararlarının paniğe kapılmaya gerek olmayan bir durumda tüm ABD vatandaşlarını paniğe sevk etmemesi gerektiğini" söyledi.

Buffett, hiçbir yatırımcının gelecek yıl para kaybetmeyeceğine bahse girmeye hazır olduğunu söyledi. Ancak milyarder patron, sorunlu banka hisselerinin değerli yatırımlar olmadığını ve hükümetin mevduat sahiplerini korumak için harekete geçse bile bankaların büyük ihtimalle kurtarılmayacağı yorumunda bulundu.